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Павлович забавно отреагировал на ругань американской журналистки

Павлович забавно отреагировал на ругань американской журналистки
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Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Павлович опубликовал отрывок шуточного интервью с известной в MMA-сообществе журналисткой Ниной Мари Даниэль, более известной как Нина Драма.

Нина является одним из самых популярных интервьюеров в UFC и известна провокационными вопросами и нестандартным подходом к общению с бойцами.

Так, во время общения с Павловичем журналистка похвасталась знанием бранных слов на русском языке, на что боец отреагировал эмоционально.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 295 в ноябре, Павлович уступил техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу. Поражение стало для 31-летнего россиянина вторым в профессиональной карьере. Ранее он проигрывал звёздному голландскому ветерану Алистару Овериму.

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