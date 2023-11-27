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Сможет ли Арман Царукян добраться до титульного боя?

Сможет ли Арман Царукян добраться до титульного боя?
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Армянский боец UFC Арман Царукян встретится с Бенеилом Дариушем в бою, который станет главным событием турнира UFC Fight Night, назначенного на 2 декабря. В случае победы Царукян станет одним из претендентов на титульный бой в лёгкой весовой категории.

В связи с этим «Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: «Сможет ли Арман Царукян добраться до титульного боя?»

В общей сложности Царукян провёл в смешанных единоборствах 23 поединка, в которых одержал 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее Царукян поделился мнением о Бенеиле Дариуше и заявил, что его главная цель в карьере — стать чемпионом промоушена.

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