Сможет ли Арман Царукян добраться до титульного боя?

Армянский боец UFC Арман Царукян встретится с Бенеилом Дариушем в бою, который станет главным событием турнира UFC Fight Night, назначенного на 2 декабря. В случае победы Царукян станет одним из претендентов на титульный бой в лёгкой весовой категории.

В связи с этим «Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: «Сможет ли Арман Царукян добраться до титульного боя?»

В общей сложности Царукян провёл в смешанных единоборствах 23 поединка, в которых одержал 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее Царукян поделился мнением о Бенеиле Дариуше и заявил, что его главная цель в карьере — стать чемпионом промоушена.