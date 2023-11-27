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Тренер Махачева оценил шансы Павловича в реванше с Аспиналлом

Тренер Махачева оценил шансы Павловича в реванше с Аспиналлом
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Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, высказался о потенциальном реванше тяжеловесов Сергея Павловича и Тома Аспиналла.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 295 в ноябре и завершился победой Аспиналла техническим нокаутом в первом раунде.

«Я в любом случае поставил бы на Сергея, он тренировался с нами. И я помню его начинающим. Я ставил на Павловича, несмотря на то что Аспиналл считался фаворитом. Если реванш состоится, я поставлю на Павловича», – сказал Мендес на своём YouTube-канале.

Ранее Павлович рассказал, когда вернётся к боям после второго поражения в профессиональной карьере.

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