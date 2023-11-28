Шон Стрикленд с помощью пистолета защитил свою машину от потенциального грабителя

Чемпион UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд с помощью оружия защитил свою машину от потенциального грабителя.

Шон Стрикленд с помощью оружия защитил свою машину:

«Парень избил девушку и в нетрезвом состоянии убежал от охраны. Завязалась погоня. Чудак проткнул колесо и ехал до тех пор, пока мог. После он бросил машину и ушёл пешком, спрятавшись у моего дома. Я подумал, что он хочет угнать мою тачку», — написал Стрикленд в социальных сетях по поводу этого инцидента.

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед. В скором времени ему предстоит поединок с Дрикусом Дю Плесси.