Чжан Чжилэй: когда попаду по Фьюри, для него это станет катастрофой

Временный обладатель титула по версии WBO в супертяжёлой весовой категории 40-летний Чжан Чжилэй высказался о форме Тайсона Фьюри в боксёрском поединке с Фрэнсисом Нганну и заявил, что был бы способен одолеть его в очном противостоянии.

«Считаю, что Тайсон Фьюри, возможно, совсем не тренировался к бою с Нганну. Это был не тот Фьюри, которого мы знаем, — это был совсем другой человек. Если взглянуть на его карьеру, то его били, его роняли, а мои удары нешуточные. Когда мой удар по нему приземлится, то это станет для него катастрофой.

Я всегда хотел подраться с четырьмя большими именами: Фьюри, Александр Усик, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер, но они не хотят драться со мной — они убегают от меня», — сказал Чжилэй YouTube-каналу Town Bizznizz.