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Ирландка отказалась от боя с представительницей России на юношеском ЧМ по боксу

Ирландка отказалась от боя с представительницей России на юношеском ЧМ по боксу
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Член юношеской сборной Ирландии по боксу Теган Хили Фаррелли, выступающая в весовой категории до 54 кг, отказалась от поединка с россиянкой Владиславой Силиной на проходящем в Ереване (Армения) чемпионате мира.

Фаррелли не вышла в ринг, после чего Силина автоматически прошла в четвертьфинал соревнований.

Сообщается, что поступок ирландки был продиктован решением национальной федерации, запретившей своим спортсменам выходить в ринг против россиян и призвавшей отказываться от выступления.

В четвертьфинале юношеского чемпионата мира Силина уступила представительнице Казахстана Аяжан Сыдык.

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