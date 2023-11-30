Чжан Чжилэй: вижу, что Фьюри не сконцентрирован на боксе на сегодняшний день

Китайский боксёр-тяжеловес Чжан Чжилэй высказался о предстоящем поединке между Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, заявив, что считает Фьюри не сконцентрированным на боксе, а более увлечённым маркетинговой составляющей.

«Считаю, что всё просто. Фьюри не тренировался к бою с [Фрэнсисом] Нганну. Честно говоря, это была не та его версия, к которой мы привыкли. Могу заметить, что он не настроен на бокс на сегодняшний день — он занимается пиаром, маркетингом и другими различными вещами, но не боксом. В этом бизнесе у тебя не получится обмануть самого себе, тебе не получится обдурить тренировки.

После боя с Нганну, во время пресс-конференции и интервью, он сказал, что у него был хороший тренировочный лагерь. В таком случае у него большие проблемы перед боем с Усиком.

Я надеюсь, что Тайсон Фьюри победит и хочу сказать ему: «Мой брат, усердно тренируйся и делай правильные вещи, чтобы завоевать четыре пояса и отдать их мне, когда мы увидимся в ринге», — приводит слова Чжан Чжилэя Metro со ссылкой на FreeBets.