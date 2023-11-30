Минеев сделал первое заявление после слов Исмаилова насчёт организации их боксёрского боя

Популярный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев прокомментировал недавние слова своего соотечественника Магомеда Исмаилова. Ранее тот заявил, что он с Владимиром должны провести боксёрский поединок.

«Я расцениваю пост Исмаилова как согласие, но в данном случае быть ли бою — решать мне», — написал Минеев на своей странице в социальных сетях.

Минеев и Исмаилов встречались уже дважды. В октябре 2021 года Магомед досрочно проиграл Владимиру, при этом даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии смешанных единоборств.

Камил Гаджиев — о боях Минеева со Штырковым и Исмаиловым: