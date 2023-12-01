Красюк поделился ожиданиями от вечера бокса, где состоятся бои Уайлдера и Джошуа

Александр Красюк, менеджер украинского боксёра Александра Усика, поделился ожиданиями от ближайших поединков конкурентов своего подопечного. Красюк рассказал, какими он видит поединки Деонтея Уайлдера с Джозефом Паркером и Энтони Джошуа с Отто Валлином.

«Джозеф Паркер — технически сильный боксёр и может нанести этому парню (Уайлдеру) серьёзный урон, так как он не силён в боксёрской технике, но обладает сильным ударом. Мы много раз видели, что слабость Уайлдера заключается в том, что он панчер, а не боксёр.

Для Джошуа это также большой вызов, поскольку Отто Валлин — один из самых недооценённых бойцов в дивизионе. Он неуклюжий левша, а Джошуа выходит в ринг после двух поражений, а его последние бои прошли не слишком хорошо.

В любом случае оба этих боя будут отличными», — приводит слова Красюка BoxingScene со ссылкой на Betway.

Бои Уайледра с Паркером и Джошуа с Валлином состоятся в рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Помимо этих поединков, в вечере, организованном промоутерской компанией Matchroom Boxing, также пройдёт бой Дмитрия Бивола и Линдона Артура. Событие назначено на 23 декабря 2023 года.