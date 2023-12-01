Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт объяснил, почему не хотел бы видеть Диллона Дэниса в UFC

Дана Уайт объяснил, почему не хотел бы видеть Диллона Дэниса в UFC
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт признался, что не собирается подписывать контракт с американским бойцом ММА Диллоном Дэнисом, который известен дружбой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. По словам Уайта, он не хочет видеть Дэниса в своём промоушене из-за его неоднозначной репутации.

«Я слышал, что он только что завершил карьеру. У меня вообще нет претензий к этому парню. Я, наверное, за всю свою жизнь сказал ему два слова. Но каждый раз, когда он находился рядом, происходило что-то жуткое. И просто непозволительно, чтобы такое происходило здесь. Нам не нужны такие выходки, чтобы продвигать бои», — сказал Уайт на канале FULL SEND PODCAST в YouTube.

На дом Даны Уайта в Леванте напал грабитель:

Материалы по теме
Диллон Дэнис объявил о завершении спортивной карьеры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android