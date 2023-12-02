Эдди Альварес: UFC ищет варианты громкого боя для Макгрегора, и Нейт Диаз доступен

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а также двукратный обладатель титула Bellator, именитый американский ветеран Эдди Альварес выразил мнение, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт следующий поединок не с Майклом Чендлером, а с Нейтом Диазом.

«Макгрегор подерётся с Чендлером? Я так не думаю. Мне кажется, в UFC обсуждаются разные варианты максимально громкого боя для Конора. Они всегда хотят именно этого. И оказывается, что для поединка доступен Нейт Диаз. Кто знает, может, Нейт сейчас ведёт переговоры о возвращении в UFC, и нас ждёт третий бой между Диазом и Макгрегором. Это был один из самых больших боёв в истории в плане продажи трансляции. Так что мы должны иметь в виду, что нечто подобное возможно», — рассказал Альварес в интервью YouTube-каналу The Schmo.