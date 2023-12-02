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Чжилэй: бой с Нганну — лёгкая прогулка для меня, я согласился, но он не захотел драться

Чжилэй: бой с Нганну — лёгкая прогулка для меня, я согласился, но он не захотел драться
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Китайский боксёр-тяжеловес Чжан Чжилэй рассказал, что вёл переговоры о проведении поединка с Фрэнсисом Нганну, который в октябре этого года дебютировал в боксе в бою с Тайсоном Фьюри.

«Изначально велись разговоры о том, что я должен сразиться с Нганну 23 декабря. Я подумал, что для меня это будет легко, как прогуляться по парку, и согласился. Но Нганну не захотел и отказался. Потом вы видели, как на эту дату появились ещё более серьёзные претенденты.

Я понимаю, что у каждого свои планы, но я тот, кто будет драться, кого бы вы ни поставили напротив меня», — приводит слова Чжилэя Daily Mail.

23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдут поединки Деонтея Уайлдера с Джозефом Паркером и Энтони Джошуа с Отто Валлином.

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