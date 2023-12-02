Аскрен назвал бои, которые можно организовать вместо поединка Макгрегора и Чендлера

Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен выразил сомнение, что бой между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером действительно состоится на турнире UFC 300, а также предложил свои варианты интересных поединков.

«Я думаю, что, возможно, Адесанья снова выйдет на бой с Перейрой. Потому что Перейра, похоже, этого хочет. Так что я думаю, что это один из вариантов, который можно было бы организовать: Перейра против Адесаньи. Я думаю, что людям это понравится.

Людям очень хотелось бы увидеть возвращение Конора Макгрегора, но я не думаю, что это произойдёт на самом деле, мы ждали, ждали и ждали. В итоге, может быть, бой состоится, а может, и нет, посмотрим.

Мне бы хотелось увидеть, как Том Аспиналл сразится со Стипе Миочичем или, по крайней мере, просто выйдет в октагон снова. Потому что Джон Джонс сначала выбыл на большой срок, а потом он будет драться с Миочичем, и Аспиналлу придётся снова ждать», — приводит слова Аскрена MMA News.