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Брэдли: слышал, что Бенавидес потряс Бивола на спарринге

Брэдли: слышал, что Бенавидес потряс Бивола на спарринге
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли выступил за организацию поединка между россиянином Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO) и американцем Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO).

«Я был бы не против увидеть, как Бенавидес поднимется в полутяжёлый вес и встретится с Биволом, ещё одним опасным парнем. Спарринги это спарринги, я слышал об этом. Хотите верьте, но я слышал, что Бенавидес потряс Бивола в их спарринге. Но это тренировки. Порой у вас бывает плохой день», — сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу ProBox TV.

Напомним, 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол проведёт защиту титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) против британца Линдона Артура (23-1, 16 KO).

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