Вадим Немков показал фото с 47-летним Фёдором Емельяненко на тренировке

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился фотографией с тренировки. Помимо Вадима, на снимке присутствуют его брат Виктор, Анатолий Токов, Дмитрий Новак, Никита Михайлов, а также Фёдор Емельяненко, которому сейчас 47 лет.

Фото: Из личного архива Вадима Немкова

В последнем бою, который состоялся на турнире Bellator 297 в ночь с 16 на 17 июня мск, Немков встречался с кубинцем Йоэлем Ромеро. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Вадима единогласным решением судей. В активе россиянина 17 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. До этого Вадим победил американца Кори Андерсона единогласным решением судей.

Александр Емельяненко извинился перед братом Фёдором: