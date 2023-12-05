Илон Маск — Макгрегору: надеюсь, ты станешь кандидатом и один размажешь всех

Известный американский бизнесмен Илон Маск обратился к ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору, который на фоне протестов в Дублине начал обращать большое внимание на политическую обстановку и социальные проблемы родной страны. Макс поддержал Макгрегора в его заявлениях и пожелал удачи в борьбе за власть.

«Думаю, ты один смог бы размазать их всех. Народ Ирландии заслуживает ясности и прозрачности в том, как выбираются их лидеры. Прозрачность — это главное, что поможет в ситуации.

Что ж, надеюсь, что тебя хотя бы сделают кандидатом — это встряхнуло бы ситуацию!» — написал Илон Макс на собственной странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Макгрегор критиковал ситуацию, в которой основными кандидатами на пост президента Ирландии являются партийные представители старше 74 лет.