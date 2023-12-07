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Брайс Митчелл заменит Гигу Чикадзе на UFC 296

Брайс Митчелл заменит Гигу Чикадзе на UFC 296
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В преддверии турнира UFC 296, который пройдёт в ночь на 17 декабря 2023 года в Лас-Вегасе (США), стало известно, что грузинский боец Гига Чикадзе получил травму паха и не сможет выйти на поединок против Джоша Эммета.

6 декабря промоушен UFC объявил о том, что будет искать замену грузинскому мастеру смешанных единоборств. В итоге была выбрана кандидатура эпатажного американского бойца Брайса Митчелла, который ранее шокировал публику заявлениями о плоской Земле и выходом в октагон с Библией в руках.

Всего на счету Митчелла девять поединков в главном мировом промоушене смешанных единоборств. Митчелл потерпел лишь одно поражение — от Илии Топурии в декабре 2022 года. Спустя полтора года Митчелл вернулся в октагон и единогласным судейским решением победил Дэна Иге.

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