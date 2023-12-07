Тренер Махачева: UFC захочет реванш с Царукяном, но Гэтжи и Оливейра впереди в очереди

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, высказался о возможном поединке своего подопечного с Арманом Царукяном. Ранее Царукян заявил, что нокаутировал бы Махачева в случае боя.

«Я видел повтор нокаута в бою Царукяна и Дариуша. Это было очень впечатляюще. У боя Ислама и Армана есть история, в первом поединке Махачеву пришлось очень тяжело. UFC, будучи маркетинговой машиной, наверняка захочет организовать реванш. Они ищут такие интригующие бои.

Но, честно говоря, есть несколько человек, которые стоят в очереди выше Царукяна. Это Джастин Гэтжи и Чарльз Оливейра. Поэтому я считаю, что реванш с Царукяном стоит отложить на потом. Я думаю, что мы, вероятно, увидим бой с Чарльзом или Джастином. Арман будет позже, и я думаю, что ему тоже придётся провести ещё один бой», – приводит слова Мендеса ММА News.

Махачев и Царукян встречались в 2019 году. Тогда Ислам одержал победу судейским решением.