Хабиб назвал лучшего легковеса мира «среди неизвестных бойцов» ММА

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о бойце смешанных единоборств Амру Магомедове. Хабиб назвал Амру лучшим «среди неизвестных».

«Лучший легковес мира среди неизвестных бойцов», — написал Нурмагомедов.

«Амру – это большой секрет», — добавил известный MMA-менеджер Али Абдель-Азиз.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Отметим, что Магомедов является спарринг-партнёром действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. На счету Амру шесть побед в шести поединках в смешанных единоборствах.

Ранее Нурмагомедов ответил актёру, сыгравшему главную роль в популярном российском сериале «Слово пацана».