«Я себе никогда такое не позволю». Муслим Гаджимагомедов резко высказался о поп-MMA

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 и победитель мирового первенства 2019 года, россиянин Муслим Гаджимагомедов поделился мнением о поп-ММА, в котором участвуют медийные личности, демонстрирующие вызывающее поведение.

«Честно говоря, совсем не слежу за этим. Мне совсем не нравится. Я себе никогда такое не позволю, в такие места тоже не пойду. Для меня низко сидеть и оскорблять кого-то ради хайпа и копеек. Я в этом не нуждаюсь. Я буду лучше отдавать все свои силы боксу и тренироваться, чем сидеть, болтать и позволять себя кому-то оскорблять», — сказал Гаджимагомедов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, накануне депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев выступил с призывом запретить поп-ММА. По мнению парламентария, такой вид единоборств деструктивно влияет на психику молодёжи.