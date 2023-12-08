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Абдель-Азиз: если Хабиб возобновит карьеру, то завоюет любой титул

Абдель-Азиз: если Хабиб возобновит карьеру, то завоюет любой титул
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Али Абдель-Азиз, известный египетский менеджер бойцов MMA и глава компании Dominance MMA Management, высказался о возможном возвращении бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова в бои.

«Если Хабиб возобновит карьеру, то завоюет любой титул, который только пожелает. Я искренне верю в это. Но он не вернётся», – написал Али Абдель-Азиз в своих социальных сетях.

Напомним, Хабибу Нурмагомедову 35 лет. Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах составляет 29-0. Свой последний поединок российский боец провёл 24 октября 2020 года на турнире UFC 254. Тогда соперником Орла стал Джастин Гэтжи. Хабиб одолел американца сабмишеном во втором раунде. После того выступления Нурмагомедов объявил о завершении своей спортивной карьеры.

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