Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Europe 4. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко призвал Мишу Маваши извиниться перед Умаром Кремлёвым

Александр Емельяненко призвал Мишу Маваши извиниться перед Умаром Кремлёвым
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский боец MMA Александр Емельяненко обратился к музыканту Мише Маваши и призвал музыканта извиниться перед президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлёвым.

«Миша Маваши, надеюсь, что ты знаешь, кто я такой. Я — Александр Емельяненко! Для меня честь быть русским. Умар Назарович Кремлёв — настоящий русский мужик! Очень много он сделал полезного для бокса и развития России. Ты, Миша Маваши, животное. Ты — пыль дорожная. Если ты хочешь выяснить отношения, то давай встретимся. Я тебе подтвержу, что ты животное и пыль дорожная. Я проедусь по тебе! Пока есть время — извинись», — заявил Александр Емельяненко в своих социальных сетях.

Ранее Умар Кремлёв призвал запретить лозунг «Русские вперёд» на спортивных мероприятиях, так как это может привести к религиозному расколу общества. Маваши, в свою очередь, назвал поведение функционера «несерьёзным». Также Миша поинтересовался, зачем Умар-Али Назарович Лутфуллоев сменил фамилию.

Материалы по теме
Умар Кремлёв встретился с Папой Римским и подарил ему символический ринг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android