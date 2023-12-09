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Кремлёв: из олимпийской семьи сделали частный клуб. Где демократия?

Кремлёв: из олимпийской семьи сделали частный клуб. Где демократия?
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Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв поделился мнением о Международном олимпийском комитете (МОК) и демократии внутри организации.

«Из олимпийской семьи сделали частный клуб. В боксе голосует каждая страна, а в МОК голосуют члены МОК, а не страны. Где демократия?», – передаёт слова Кремлёва с конгресса IBA корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Ранее сообщалось, что Кремлёв провёл встречу с Папой Римским Франциском и в своём обращении обозначил тесную связь религии и спорта в современном мире. Кроме того, Умар преподнёс понтифику подарок в виде небольшого ринга.

Отметим, что Кремлёв призвал уволить президента МОК Томаса Баха с его поста в Международном олимпийском комитете в связи с коррупцией внутри организации.

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