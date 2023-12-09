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Аскрен ответил, может ли Перейра стать первым чемпионом UFC в трёх дивизионах

Аскрен ответил, может ли Перейра стать первым чемпионом UFC в трёх дивизионах
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Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Бен Аскрен высказался о перспективах чемпиона полутяжёлого дивизиона UFC Алекса Перейры в случае его перехода в тяжёлый дивизион.

«Может ли Перейра стать первым бойцом, завоёвывавшим пояса UFC в трёх разных категориях? Мне очень хочется сказать «да». Конечно, он наиболее вероятный кандидат, но когда мы говорим о трёх титулах, мы имеем в виду не то, что вы становились чемпионом в трёх разных весовых категориях, а то, что вы удерживаете эти пояса. Все.

Я определённо думаю, что у него есть шанс, но я бы предпочёл Перейре Аспиналла или Джона Джонса, если говорить о тяжёлом весе. Я бы не хотел оказаться в партере, когда над тобой сверху Джонс или Аспиналл», — рассказал Аскрен в подкасте Funky & The Champ.

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