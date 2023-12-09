Поветкин: я не поехал бы на Олимпиаду в нейтральном статусе, но осуждать никого нельзя

Боксёр Александр Поветкин высказался на тему нейтрального статуса российских спортсменов на Олимпийских играх.

«Создание IBA, в которой наши ребята продолжают выступать и завоёвывать пояса, это здорово. Допуск российских спортсменов в нейтральном статусе? Некоторые ребята много тренировались, чтобы поехать на Олимпиаду. Если поедут, в основном все и так будут знать, что это Россия, но сам бы я так не поехал. Однако осуждать тех, кто поедет на таких условиях, нельзя, я считаю», – передаёт слова Александр Поветкина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, ранее президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв призвал уволить президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в связи с коррупцией внутри организации.