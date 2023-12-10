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Глава RCC: знал, что если Тищенко и победит досрочно, то ударом по корпусу

Глава RCC: знал, что если Тищенко и победит досрочно, то ударом по корпусу
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов прокомментировал досрочную победу россиянина Евгения Тищенко в поединке с немцем Леоном Хартом, состоявшемся вчера, 9 декабря, в Дубае (ОАЭ).

«Эмоции сейчас зашкаливают. У нас новый чемпион — всех поздравляю. В принципе, я так и предполагал, что Женя будет работать навстречу вторым номером — он так и работал.

Во втором раунде именно ударом навстречу он отправил соперника в нокдаун, но тот потом начал перехватывать и стало немного тревожно. Но тактика была выбрана правильная, и я чувствовал, что во второй половине боя если и закончится всё досрочно, то именно ударом по печени», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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