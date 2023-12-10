Жорж Сен-Пьер отреагировал на слухи о возвращении в октагон на UFC 300

Великий канадский боец, член Зала славы и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер, который провёл свой последний бой в ноябре 2017 года, отреагировал на слухи о том, что он может провести бой на юбилейном турнире UFC 300. Сообщалось, что его соперником может стать Ник Диаз, с которым они встречались 10 лет назад.

«Давно не появлялся в октагоне. И нет, я не вернусь», — написал Сен-Пьер в публикации в соцсети X (ранее Twitter), приложив видео того, как он в повседневной одежде прыгает по октагону.

Всего на счету Сен-Пьера 28 поединков в промоушене UFC, 16 из которых титульные. Всего в двух боях он потерпел поражения. Сен-Пьер ранее участвовал в UFC, но пропускал UFC 200, в связи с четырёхлетним перерывом.