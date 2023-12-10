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«Петру надо было врезать ему». Махачев — о стэрдауне Яна и Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался о стэрдауне, который на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ) провели Пётр Ян и Конор Макгрегор. Махачев подколол Макгрегора, заявив, что Махачеву следовало врезать ирландцу.

«Надо было Петру дать ему [по лицу] один раз», — приводит слова Махачева «Спорт-экспресс».

Оба бойца в настоящий момент находятся в ожидании следующих поединков. Ян не дрался с марта, когда на турнире UFC Fight Night 221 уступил единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили.

В свою очередь Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 досрочно проиграл американцу Дастину Порье, отказавшись от продолжения боя из-за перелома ноги.