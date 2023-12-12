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Шлеменко — об Иличе на пресс-конференции: переведите ему, чтобы он успокоился чуть-чуть

Шлеменко — об Иличе на пресс-конференции: переведите ему, чтобы он успокоился чуть-чуть
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Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал комментарий по поводу предстоящего поединка с представителем Сербии Александром Иличем.

Поединок возглавит турнир RCС 17, который состоится 15 декабря. Шоу станет заключительным в 2023 году.

«Было ли поражение нокаутом от Илича самым сложным боем? Во-первых, это был не нокаут, а нокдаун. Во-вторых, это не был сложный бой. На самом деле так получилось, что это был самый лёгкий бой в моей жизни, к сожалению, как бы это ни звучало. Я вышел, ничего не произошло серьёзного, и ушёл. Это было сложно эмоционально.

Переведите ему, чтобы он успокоился чуть-чуть. Его развод не работает. Вот эта тема, как он любит. Весь на уважении, желание расслабить, чтобы его не воспринимали всерьёз. Мы всерьёз его воспринимаем. И для него будет непростой бой, он испытывает на себе это», — сказал Шлеменко на пресс-конференции.

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