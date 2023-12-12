Шлеменко: рефери завалил меня в бою с Иличем, нужно было «стрелять в воздух»

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что судья рано остановил его первый бой с Александром Иличем.

«Рефери обычно говорят: «Работай, или остановлю бой». Он же этого не сделал, а сразу остановил поединок. Поэтому к нему есть вопросы. Есть же регламенты. Полицейские, прежде чем выстрелить в тебя, должны произвести предупредительный выстрел в воздух. А он просто взял и завалил. Будут вопросы. Вот и у меня есть вопросы к рефери», — сказал Шлеменко на пресс-конференции.

Поединок Шлеменко и Илича возглавит турнир RCС 17, который состоится 15 декабря. Шоу станет заключительным в 2023 году.