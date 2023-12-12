Нганну: подерусь с Джошуа и на ринге, и в октагоне

Камерунец Фрэнсис Нганну, выступавший в смешанных единоборствах и недавно дебютировавший в боксе в бою против Тайсона Фьюри, высказался о возможности боя с другим британцем — Энтони Джошуа.

«Сделаю всё, что он захочет, можем подраться и на ринге, и в октагоне. Положительным является то, что мне будет комфортно везде. Моя зона комфорта — октагон, но я выйду и на ринг и поставлю их в неудобное положение.

ММА — моя территория, где они ничего не смогут против меня. Если они зайдут в ММА, то будут подходить к этому, как к развелечению. Однако когда я выхожу в ринг, мне это ничего не приносит, но я доставляю соперникам неприятности», — заявил Нганну в подкасте на Youtube-канале Club Shay Shay.

Следующий бой Энтони Джошуа проведёт 23 декабря против Отто Валлина, их поединок состоится в рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).