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Нуньес станет следующим соперником Рахимова

Нуньес станет следующим соперником Рахимова
Shavkatdzhon Rakhimov
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил о назначении громкого боя в рамках лиги. Участниками турнира в середине февраля станут боец клуба «Архангел Михаил» Шавкатжон Рахимов, занимающий третье место в рейтинге IBF, и мексиканец Эдуардо Нуньес, расположившийся на позицию ниже.

«Только что прошли торги между промоутерами Рахимова и Нуньеса — мы их выиграли. Поединок пройдёт в середине февраля в Таджикистане», — приводит слова Титова пресс-служба RCC Boxing Promotion.

Всего на счету Рахимова 19 поединков на профессиональной арене, в 17 из них он одержал победу и ещё один завершил вничью. Последним соперником Рахимова был Джо Кордина, который оказался сильнее таджикистанского боксёра согласно раздельному решению судей.

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