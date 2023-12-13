Тренер Уайлдера попросил рефери позаботиться о здоровье Паркера

Малик Скотт, тренер американского боксёра Деонтея Уайлдера, в преддверии боя своего подопечного с Джозефом Паркером обратился к арбитру поединка, чтобы внимательнее проследить за здоровьем Паркера.

«Я прошу рефери убедиться в том, что он внимательно наблюдает за Джозефом Паркером. К слову, это касается всех оппонентов Деонтея Уайлдера, но особенно таких парней, как Джозеф Паркер, который сейчас на второй половине своей карьеры. Молодой парень может поймать удар и принять его, ведь впереди целая карьера, но арбитрам стоит внимательнее относиться к ребятам постарше, которые уже ловили удары и участвовали в тяжёлых поединках. Не позволяйте парням находиться дольше, чем нужно, потому что Деонтей — убийца.

После боя, на следующий день, Деонтей спросит про самочувствие своего соперника, но на ринге Бронзовый бомбардировщик будет пытаться отправить оппонента в другое измерение. Молюсь, чтобы рефери внимательно наблюдал за Джозефом Паркером и любым другим парнем, который будет сражаться с Деонтеем. Если кто-то попытается нанести удачный удар, то мы заставим вас за это трагически заплатить в самой ужасающей манере — всё равно что идти навстречу лобовому столкновению. Судья облегчит Деонтею работу, если придёт к выводу, что смогут досрочно остановить бой», — приводит слова Скотта BoxingScene со ссылкой на Betway.