Илич: я нанёс Шевченко самое чувствительное поражение в карьере

Сербский боец Александр Илич дал комментарий по поводу своего будущего соперника россиянина Александра Шлеменко.

«Я не показал все свои инструменты, всю свою технику. Мне хватило всего лишь одного приема. Думаю, вы понимаете, что у меня еще очень много в арсенале. Могу сказать, что я прекрасно понимаю настроение Шлеменко. Я нанес ему самое чувствительное поражение в карьере. Самое большое поражение. Он из-за этого злится. Он сфокусирован на мне, в то время как я сфокусирован на самом себе и на победе в этом поединке», — приводит слова Илича Metaratings.

Полный кард турнира RCC 17:

Александр Шлеменко – Александр Илич;

Фернандо Родригес – Алексей Олейник;

Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;

Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;

Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов;

Сергей Веселкин – Хасанхон Баратов, профессиональный кикбоксинг;

Артур Зайнуков – Али Кабдулла;

Эдуард Сайк – TBA, профессиональный кикбоксинг;

Ильяс Хамзин – Леонардо Сильва;

Дмитрий Киреев – Александр Скворцов, профессиональный кикбоксинг;

Александр Васильев – Артур Пронин;

Мансур Дадаев – Тьяго Сильва;

Николай Коваленко – Сергей Брютов.