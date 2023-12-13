Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илич: я нанёс Шевченко самое чувствительное поражение в карьере

Илич: я нанёс Шевченко самое чувствительное поражение в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский боец Александр Илич дал комментарий по поводу своего будущего соперника россиянина Александра Шлеменко.

«Я не показал все свои инструменты, всю свою технику. Мне хватило всего лишь одного приема. Думаю, вы понимаете, что у меня еще очень много в арсенале. Могу сказать, что я прекрасно понимаю настроение Шлеменко. Я нанес ему самое чувствительное поражение в карьере. Самое большое поражение. Он из-за этого злится. Он сфокусирован на мне, в то время как я сфокусирован на самом себе и на победе в этом поединке», — приводит слова Илича Metaratings.

Полный кард турнира RCC 17:

Александр Шлеменко – Александр Илич;
Фернандо Родригес – Алексей Олейник;
Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;
Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;
Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов;
Сергей Веселкин – Хасанхон Баратов, профессиональный кикбоксинг;
Артур Зайнуков – Али Кабдулла;
Эдуард Сайк – TBA, профессиональный кикбоксинг;
Ильяс Хамзин – Леонардо Сильва;
Дмитрий Киреев – Александр Скворцов, профессиональный кикбоксинг;
Александр Васильев – Артур Пронин;
Мансур Дадаев – Тьяго Сильва;
Николай Коваленко – Сергей Брютов.

Материалы по теме
Александр Шлеменко — Александр Илич: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android