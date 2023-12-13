«Теперь он мой брат». Мухаммад объяснил, почему он изменил отношение к Чимаеву

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался по поводу известного бойца Хамзата Чимаева.

«Для меня было очень важно то, что Чимаев писал о Палестине. Теперь он мой брат. Если ты поддерживаешь мой народ – мы едины.

Когда один мусульманин чувствует боль, второй тоже чувствует ее, и это нас связало.

Теперь я в команде Хамзата. Надеюсь, что он получит титул в среднем весе, я в следующем году стану чемпионом в полусреднем, а Ислам будет чемпионом в легком. Мы будем править», –заявил Мухаммад.

Напомним, Мухаммад будет страховать поединок между действующим чемпионом дивизиона Леоном Эдвардсом и ещё одним представителем США, Колби Ковингтоном. Их бой пройдёт 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).