Илич: Исмаилов обязан дать мне бой за пояс RCC, если я побью Шлеменко

Сербский боец Александр Илич рассчитывает получить реванш с россиянином Магомедом Исмаиловым.

«Все зависит от того, какие предложения будут в моей карьере. ММА для меня на первом месте. Я считаю, что в прошлый раз, когда я нокаутировал Шлеменко, а он провел стердаун с Магомедом Исмаилом сразу после нашего боя, все было немножко по-дурацки, потому что он только что проиграл мне, а дуэль взглядов была у них. Если в эту пятницу я побью Шлеменко, а я могу его побить, Магомед Исмаилов просто обязан дать мне бой за красивый золотой пояс RCC», — приводит слова Илича Metaratings.

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. В его рамках запланировано много интересных событий.

В главном бою вечера вновь выйдет в клетку Александр Шлеменко. Он проведёт реванш с Александром Иличем.