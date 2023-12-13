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Николай Клименко отреагировал на конфликт Александра Илича и Магомеда Исмаилова

Николай Клименко отреагировал на конфликт Александра Илича и Магомеда Исмаилова
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко высказался о конфликте между средневесами Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем.

«Мне кажется, это не помешает Иличу перед RCC 17. Ему не то чтобы наплевать, но это никак не связано с его предстоящим боем. Он, наоборот, хочет всем доказать, что первая победа над Шлеменко – не случайность. Если так будет, что Илич победит, логично будет его свести с Исмаиловым. Но сначала мы должны увидеть бой с Александром», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. В главном бою вечера Александр Шлеменко проведёт реванш с Александром Иличем.

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