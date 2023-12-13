Олейник: Волков и Павлович могут взять реванш у Аспиналла

Бывший боец UFC российский ветеран Алексей Олейник считает, что отечественные тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков способны бросить вызов элитным бойцам дивизиона.

«Сириль Ган и Том Аспиналл абсолютно по силам Александру Волкову и Сергею Павловичу. Они наравне с этими ребятами. Джона Джонса я бы убрал. Пусть он будет тем Джонсом, которым был все эти годы. Остальные – равные бойцы. Вполне возможно, что Павлович и Волков могли выиграть свои реванши у Аспиналла. Это бойцы высшего уровня. Недаром они находятся в топ-10. Они реально сильнейшие», – приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 293 в сентябре Волков досрочно остановил во втором раунде австралийца Тая Туивасу. Павлович на UFC 295 в ноябре проиграл техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу.