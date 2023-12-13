Клименко: не верю, что Махачев перейдет в другую весовую категорию

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко высказался о потенциальном переходе действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева в полусредний дивизион (до 77 кг).

«Не верю, что Ислам перейдет в другую весовую категорию. Это нужно быть очень большим. В любом случае выступление Ислама было бы интересным, хоть с кем.

У Сергея Павловича был шанс на титул. Возможно, он вернутся достаточно быстро. Умар может быстро дойти до титула после возвращения», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 294, Махачев досрочно остановил в первом раунде действующего обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.