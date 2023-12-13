Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валлин: Джошуа дважды проиграл Усику и теперь знает, что уязвим

Валлин: Джошуа дважды проиграл Усику и теперь знает, что уязвим
Комментарии

Шведский супертяжеловес Отто Валлин считает, что его соперник, двукратный чемпион мира Энтони Джошуа тяжело перенёс поражения в профессиональной карьере.

«Сейчас идеальный момент для боя с Джошуа. Он был парнем, который находил цель и уничтожал её. Он нокаутировал всех в любителях. Когда он перешёл в профи, то также добивался нокаутов. Он нокаутировал Владимира Кличко. Мне кажется, что он чувствовал себя практически неуязвимым.

Затем он проиграл Руису, его остановили. Он дважды проиграл Усику. Теперь Джошуа знает, что уязвим. Он знает, что может проиграть, что его можно потрясти, и ему это не нравится. Джошуа не любит пропускать удары и получать урон. Его беспокоит то, что о нём думают. Ему тяжело, когда его критикуют», — цитирует Валлина Daily Mail.

Материалы по теме
Уайлдер: я всегда считал Энтони Джошуа ментально слабым
Материалы по теме
Голый король или великий боксёр? Джошуа — самый спорный тяжеловес в истории
Голый король или великий боксёр? Джошуа — самый спорный тяжеловес в истории
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android