Валлин: Джошуа дважды проиграл Усику и теперь знает, что уязвим

Шведский супертяжеловес Отто Валлин считает, что его соперник, двукратный чемпион мира Энтони Джошуа тяжело перенёс поражения в профессиональной карьере.

«Сейчас идеальный момент для боя с Джошуа. Он был парнем, который находил цель и уничтожал её. Он нокаутировал всех в любителях. Когда он перешёл в профи, то также добивался нокаутов. Он нокаутировал Владимира Кличко. Мне кажется, что он чувствовал себя практически неуязвимым.

Затем он проиграл Руису, его остановили. Он дважды проиграл Усику. Теперь Джошуа знает, что уязвим. Он знает, что может проиграть, что его можно потрясти, и ему это не нравится. Джошуа не любит пропускать удары и получать урон. Его беспокоит то, что о нём думают. Ему тяжело, когда его критикуют», — цитирует Валлина Daily Mail.