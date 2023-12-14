Шлеменко рассказал о весогонке перед боем с Иличем

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о том, какими способами сгонял вес перед предстоящим поединком с сербским бойцом Александром Иличем.

«На самом деле я сейчас по-другому гонял. Вернулся к ваннам. У меня было семь ванн. Просто пить охота, сколько бы ты не гонял.

Кто из нас больше наберёт к бою? Думаю, Илич, он выше», — передает слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 17, главным боем которого станет поединок между российским бойцом Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем. Помимо этого боя, на турнире встретятся россиянин Алексей Олейник и бразилец Фернандо Родригес, а также пройдут ещё 11 поединков.

Начало турнира назначено на 15:00 мск.