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Олейник – о замене перед RCC 17: мы – психи, но не девочки, поэтому соглашаемся на бой

Олейник – о замене перед RCC 17: мы – психи, но не девочки, поэтому соглашаемся на бой
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Российский боец Алексей Олейник высказался о замене соперника в своём предстоящем бою на RCC 17 в Екатеринбурге. Изначально с Олейником должен был сразиться Оли Томпсон, но он не смог приехать из-за проблем с визой. Соперником российского бойца станет бразилец Фернандо Родригес.

«То, что меняется соперник, это сложно. Вариантов только два – драться или отказаться. Я боец-профессионал и не могу сказать, что готовился к одному, а теперь выходит другой, я не буду драться. Звучит психически, но по-девчачьи. Так как мы психи, но не девочки, мы соглашаемся на бой», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Турнир RCC 17, в рамках которого встретятся Олейник и Родригес, пройдёт в Екатеринбурге 15 декабря.

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