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Иан Гарри снялся с боя против Висента Луке на UFC 296 из-за пневмонии

Иан Гарри снялся с боя против Висента Луке на UFC 296 из-за пневмонии
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Ирландский боец смешанных единоборств Иан Гарри не будет выступать на UFC 296 против бразильского бойца Висента Луки из-за болезни, сообщил генеральный директор UFC Дана Уайт.

«Иан Гарри начал с гриппа, который перерос в пневмонию. Так что этот бой отменяется и не состоится. Это правда», — написал Уайт в своем соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Гарри пропустил пресс-конференцию. Многие посчитали, что ирландский боец не пришел на мероприятие из-за большого количества шуток вокруг его жены Лейлы Гарри.

Турнир UFC 296 пройдёт 17 декабря в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». На основном корте кроме пары Гарри – Луке, пройдут бои между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном, Александром Пантожа и Брэндоном Ройвалом, Шавкатом Рахмановым и Стивеном Томпсоном, Тони Фергюсоном и Пэдди Пимблеттом

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