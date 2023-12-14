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Алексей Олейник высказался о будущем Сергея Павловича

Алексей Олейник высказался о будущем Сергея Павловича
Sergei Pavlovich
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Известный российский боец Алексей Олейник, ранее выступавший в UFC, высказался о перспективах Сергея Павловича на профессиональной арене, заявив, что рано или поздно он будет готов к реваншу с Томом Аспиналлом.

«Сергей проиграл бой за титул чемпиона. Это самый желанный и самый значимый пояс во всем мире. Как ему отдохнуть и как долго, зависит только от него. По логике ему бы нужно отдохнуть четыре-пять месяцев, перезагрузиться немного и потом пахать дальше. Скорее всего, стоит провести один бой, мощно показать себя, а затем уже закладываться на реванш с Аспиналлом», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой Аспиналла и Павловича прошёл на UFC 295, по его итогам Аспиналл стал обладателем временного чемпионского титула UFC.

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