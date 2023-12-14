Шлеменко и Илич провели финальный стердаун

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17, главным боем которого станет противостояние россиянина Александра Шлеменко и серба Александра Илича. В преддверии поединка бойцы провели финальный стердаун.

Напомним, Шлеменко и Илич встретятся в октагоне во второй раз. В первом поединке Иличу удалось завершить бой досрочно, отправив Шлеменко в нокаут на 22-й секунде первого раунда.

Всего на счету Илича 20 боёв в профессиональной карьере, в которых он одержал 15 побед. В свою очередь, у более опытного Шлеменко в активе 79 поединков, 62 он завершил победами, 44 из которых являлись досрочными.

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