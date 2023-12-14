Шлеменко — Илич: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17, в рамках которого запланировано множество интригующих поединков.
В главном бою вечера в октагон выйдет Александр Шлеменко. Он проведёт реванш с Александром Иличем. Напомним, первый поединок между соперниками завершился жёстким нокаутом от серба в самом начале первого раунда.
Турнир RCC 17 состоится 15 декабря в Екатеринбурге. Старт турнира — в 15:00 по московскому времени.
Прямой эфир можно будет увидеть на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все главные события турнира.
Полный кард турнира RCC 17:
Александр Шлеменко – Александр Илич;
Фернандо Родригес – Алексей Олейник;
Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;
Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;
Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов;
Сергей Веселкин – Хасанхон Баратов (профессиональный кикбоксинг);
Артур Зайнуков – Али Кабдулла;
Эдуард Сайк – TBA (профессиональный кикбоксинг);
Ильяс Хамзин – Леонардо Сильва;
Дмитрий Киреев – Александр Скворцов (профессиональный кикбоксинг);
Александр Васильев – Артур Пронин;
Мансур Дадаев – Тьяго Сильва;
Николай Коваленко – Сергей Брютов.