Шлеменко — Илич: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

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15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17, в рамках которого запланировано множество интригующих поединков.

В главном бою вечера в октагон выйдет Александр Шлеменко. Он проведёт реванш с Александром Иличем. Напомним, первый поединок между соперниками завершился жёстким нокаутом от серба в самом начале первого раунда.

Турнир RCC 17 состоится 15 декабря в Екатеринбурге. Старт турнира — в 15:00 по московскому времени.

Прямой эфир можно будет увидеть на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все главные события турнира.

Полный кард турнира RCC 17:

Александр Шлеменко – Александр Илич;

Фернандо Родригес – Алексей Олейник;

Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;

Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;

Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов;

Сергей Веселкин – Хасанхон Баратов (профессиональный кикбоксинг);

Артур Зайнуков – Али Кабдулла;

Эдуард Сайк – TBA (профессиональный кикбоксинг);

Ильяс Хамзин – Леонардо Сильва;

Дмитрий Киреев – Александр Скворцов (профессиональный кикбоксинг);

Александр Васильев – Артур Пронин;

Мансур Дадаев – Тьяго Сильва;

Николай Коваленко – Сергей Брютов.