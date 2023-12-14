Хамзин: сколько у Шлеменко не было реваншей, он их все забрал

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин объяснил, почему в предстоящем поединке Александра Шлеменко и Александра Илича считает россиянина претендентом на победу.

«Илич – Шлеменко – отличный бой. Мы знаем, сколько у Шлеменко не было реваншей, он их все забрал. Думаю, что так получится в очередной раз», – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой-реванш между Шлеменко и Иличем назначен на 15 декабря. Их поединок станет главным событием очередного номерного турнира промоушена смешанных единоборств RCC.

Полный кард турнира RCC 17:

Александр Шлеменко – Александр Илич;

Фернандо Родригес – Алексей Олейник;

Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;

Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;

Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов;

Сергей Веселкин – Хасанхон Баратов (профессиональный кикбоксинг);

Артур Зайнуков – Али Кабдулла;

Эдуард Сайк – TBA (профессиональный кикбоксинг);

Ильяс Хамзин – Леонардо Сильва;

Дмитрий Киреев – Александр Скворцов (профессиональный кикбоксинг);

Александр Васильев – Артур Пронин;

Мансур Дадаев – Тьяго Сильва;

Николай Коваленко – Сергей Брютов.