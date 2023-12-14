Хамзин: сколько у Шлеменко не было реваншей, он их все забрал

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин объяснил, почему в предстоящем поединке Александра Шлеменко и Александра Илича считает россиянина претендентом на победу.
«Илич – Шлеменко – отличный бой. Мы знаем, сколько у Шлеменко не было реваншей, он их все забрал. Думаю, что так получится в очередной раз», – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Бой-реванш между Шлеменко и Иличем назначен на 15 декабря. Их поединок станет главным событием очередного номерного турнира промоушена смешанных единоборств RCC.
Полный кард турнира RCC 17:
Александр Шлеменко – Александр Илич;
Фернандо Родригес – Алексей Олейник;
Максим Гришин – Асылжан Бакытжанулы;
Николай Алексахин – Магомедсайгид Алибеков;
Михаил Рагозин – Владимир Селиверстов;
Сергей Веселкин – Хасанхон Баратов (профессиональный кикбоксинг);
Артур Зайнуков – Али Кабдулла;
Эдуард Сайк – TBA (профессиональный кикбоксинг);
Ильяс Хамзин – Леонардо Сильва;
Дмитрий Киреев – Александр Скворцов (профессиональный кикбоксинг);
Александр Васильев – Артур Пронин;
Мансур Дадаев – Тьяго Сильва;
Николай Коваленко – Сергей Брютов.