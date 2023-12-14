Александр Шлеменко: вообще не слежу за UFC. Мне всё равно, что они там делают

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что ему неинтересен американский промоушен UFC. По словам Шлеменко, он не следит за происходящим в лиге Даны Уайта.

«Я вообще не слежу за UFC. Мне все равно, что они там делают. Возвращают – убирают, вообще всё равно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге Шлеменко проведёт реванш с представителем Сербии Александром Иличем. Бойцы сойдутся в главном бою турнира по смешанным единоборствам RCC 17. Первый поединок между соперниками завершился жёстким нокаутом от серба в самом начале первого раунда.

Шлеменко и Илич провели финальный стердаун: