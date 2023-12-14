Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Шлеменко: вообще не слежу за UFC. Мне всё равно, что они там делают

Александр Шлеменко: вообще не слежу за UFC. Мне всё равно, что они там делают
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что ему неинтересен американский промоушен UFC. По словам Шлеменко, он не следит за происходящим в лиге Даны Уайта.

«Я вообще не слежу за UFC. Мне все равно, что они там делают. Возвращают – убирают, вообще всё равно», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 15 декабря в Екатеринбурге Шлеменко проведёт реванш с представителем Сербии Александром Иличем. Бойцы сойдутся в главном бою турнира по смешанным единоборствам RCC 17. Первый поединок между соперниками завершился жёстким нокаутом от серба в самом начале первого раунда.

Шлеменко и Илич провели финальный стердаун:

Материалы по теме
«К крикам «русские, вперёд!» отношусь очень хорошо». Интервью с Александром Шлеменко
Эксклюзив
«К крикам «русские, вперёд!» отношусь очень хорошо». Интервью с Александром Шлеменко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android