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Александр Шлеменко рассказал, как относится к скандированию кричалок «Русские, вперёд»

Александр Шлеменко рассказал, как относится к скандированию кричалок «Русские, вперёд»
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что положительно относится к скандированию национальных кричалок. По словам Александра, он не понимает, почему у некоторых они вызывают негативные эмоции.

«Отлично отношусь. Очень рад, что русские просыпаются, их становится больше, они могут прийти и поддержать своих бойцов. Причём поддержать так, что на этом фоне других не видно и не слышно. По-моему, негативно высказываются только люди других национальностей, непонятно почему», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

На счету Шлеменко 79 поединков, в которых он добыл 62 победы, потерпел 15 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью, а другой был признан несостоявшимся.

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