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Агрба и Зонь прошли процедуру взвешивания перед турниром «Ночь чемпионов IBA» в Астане

Агрба и Зонь прошли процедуру взвешивания перед турниром «Ночь чемпионов IBA» в Астане
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Российские боксёры Харитон Агрба (12-0, КО 8) и Никита Зонь (7-0-1, КО 5) приняли участие в официальной процедуре взвешивания, которая состоялась перед турниром «Ночь чемпионов IBA». Мероприятие пройдёт 15 декабря в Астане (Казахстан).

Агрба проведёт противостояние с финалистом чемпионата мира-2023 Дулатом Бекбауовым, представляющим Казахстан. На весах россиянин показал 66,75 кг. Вес его соперника составил 66,45 кг.

Зонь сразится с представителем Казахстана Бекзатом Нурдаулетовым. Вес обоих боксёров оказался одинаковым – 79,9 кг.

Возглавит спортивное мероприятие бой олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова из Казахстана и боксёра из ЮАР Джабулани Макхенсе.

Ранее Агрба рассказал, что он знает, как противостоять американскому боксёру Девину Хейни.

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